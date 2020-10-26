85,90BİST1.191-0.64EURO9.44-0.01USD7.960.00ALTIN487.450.30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 12 bin yıllık resimler dünyaya açılıyor
    ABONE OL
    26.10.2020 - 00:05 | | BURHAN CEYHAN DHA

    12 bin yıllık resimler dünyaya açılıyor

    12 bin yıllık resimler dünyaya açılıyor

    AYDIN ve Muğla sınırlarında yer alan ve 12 bin yıllık tarihe sahip doğa harikası Latmos Dağı’nın kaya resimleri, il kültür müdürlükleri ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi işbirliğindeki ‘21. Yüzyılda Latmos’tan Dünya’ya Kardeşlik Mesajı’ adlı proje kapsamında dünyaya açılacak.

    Gelecek yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden davet edilecek yabancı misafirler iki gün boyunca Latmos’ta konaklayacak. Bu sırada kaya resimleri ve Latmos tanıtılacak. Proje kapsamında, 10 metrelik tuvalin üzerine ayak izi bırakılacak. Tuval ve kaya resimleri ise sırasıyla dünyanın çeşitli ülkelerine gönderilerek sergilenecek. Latmos, barışı simgeleyen kaya resimleriyle dünyaya açılacak. 

    Aydın İl Kültür Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, “2 gün sürecek etkinlik, Latmos’un kaya resimlerinin dünyaya resmedilerek açılmasıyla sonuçlanacak” dedi. Muğla İl Kültür Müdürü Dr. Zekeraiya Bingöl dee, “Latmos’un bir kısmı Muğla bir kısmı ise Aydın sınırında olduğu için birlikte çalışacağız” diye konuştu.

    Savaş figürü yok

    Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Aslan Karakurt ise, “Bu resimler barışı simgeliyor savaş figürü yok” dedi. Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Kırmacı, “Bölge Milli Park veya Jeopark alanına dönüştürülebilir” önerisinde bulundu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KYK 2020 burs ve yurt başvurular başladı mı? Son durum nedir?

    KYK 2020 burs ve yurt başvurular başladı mı? Son durum nedir?

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    El frenini çekmeyi unuttu! Sonrası korkunç...

    El frenini çekmeyi unuttu! Sonrası korkunç...

    Sıradaki Haber