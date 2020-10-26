12 bin yıllık resimler dünyaya açılıyor

AYDIN ve Muğla sınırlarında yer alan ve 12 bin yıllık tarihe sahip doğa harikası Latmos Dağı’nın kaya resimleri, il kültür müdürlükleri ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi işbirliğindeki ‘21. Yüzyılda Latmos’tan Dünya’ya Kardeşlik Mesajı’ adlı proje kapsamında dünyaya açılacak.

Gelecek yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden davet edilecek yabancı misafirler iki gün boyunca Latmos’ta konaklayacak. Bu sırada kaya resimleri ve Latmos tanıtılacak. Proje kapsamında, 10 metrelik tuvalin üzerine ayak izi bırakılacak. Tuval ve kaya resimleri ise sırasıyla dünyanın çeşitli ülkelerine gönderilerek sergilenecek. Latmos, barışı simgeleyen kaya resimleriyle dünyaya açılacak.

Aydın İl Kültür Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, “2 gün sürecek etkinlik, Latmos’un kaya resimlerinin dünyaya resmedilerek açılmasıyla sonuçlanacak” dedi. Muğla İl Kültür Müdürü Dr. Zekeraiya Bingöl dee, “Latmos’un bir kısmı Muğla bir kısmı ise Aydın sınırında olduğu için birlikte çalışacağız” diye konuştu.

Savaş figürü yok

Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Aslan Karakurt ise, “Bu resimler barışı simgeliyor savaş figürü yok” dedi. Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Kırmacı, “Bölge Milli Park veya Jeopark alanına dönüştürülebilir” önerisinde bulundu.