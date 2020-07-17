12 büyük firmadan biri EBSO üyesi

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2019 yılında Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu çalışmasında, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) 62 üyesi yer aldı. Başarıyı değerlendiren EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “500 kuruluşun yaklaşık yüzde 12.4’ünü EBSO üyesi firmalar oluşturuyor. Yani her 12 büyük firmadan biri odamızın üyesi. Ayrıca EBSO’nun ilk 100 listesine giren firmaların 43 tanesi de 500 listesine girdi.

‘Her teşvik ülkeye katkı’

Üretimin, Türkiye’nin ekonomideki tek çıkış kapısı olduğunu dile getiren Yorgancılar, “Bunu yapabilen büyük firmalarımızın bozulan bilanço yapıları ise, yeni yatırımları ve katma değerli üretimdeki performansı düşürmektedir. Borçla üretmek, borçla yatırım yapmak, borçla kapasite artırmak sürdürülebilir bir durum değil. Yaptığımız anketlerde de her iki üyemizden biri teşvik talebinde bulunuyor. Unutmayalım ki, destekler, ülke ekonomimize değer olarak geri dönecektir” diye konuştu.