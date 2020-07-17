BİST118.8080.91EURO7.810.05USD6.860.06ALTIN396.08-0.73
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 12 büyük firmadan biri EBSO üyesi
    ABONE OL
    17.07.2020 - 00:04 |

    12 büyük firmadan biri EBSO üyesi

    12 büyük firmadan biri EBSO üyesi

    İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2019 yılında Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu çalışmasında, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) 62 üyesi yer aldı. Başarıyı değerlendiren EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “500 kuruluşun yaklaşık yüzde 12.4’ünü EBSO üyesi firmalar oluşturuyor. Yani her 12 büyük firmadan biri odamızın üyesi. Ayrıca EBSO’nun ilk 100 listesine giren firmaların 43 tanesi de 500 listesine girdi.

    ‘Her teşvik ülkeye katkı’

    Üretimin, Türkiye’nin ekonomideki tek çıkış kapısı olduğunu dile getiren Yorgancılar, “Bunu yapabilen büyük firmalarımızın bozulan bilanço yapıları ise, yeni yatırımları ve katma değerli üretimdeki performansı düşürmektedir. Borçla üretmek, borçla yatırım yapmak, borçla kapasite artırmak sürdürülebilir bir durum değil. Yaptığımız anketlerde de her iki üyemizden biri teşvik talebinde bulunuyor. Unutmayalım ki, destekler, ülke ekonomimize değer olarak geri dönecektir” diye konuştu.

    Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık'tan açıklama geldi

    Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık'tan açıklama geldi

    Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

    Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

    Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

    Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

    Cuma mesajları ve en güzel cuma sözleri! - 2020 resimli, hadisli, dualı, cuma mesajları

    Cuma mesajları ve en güzel cuma sözleri! - 2020 resimli, hadisli, dualı, cuma mesajları

    Sıradaki Haber