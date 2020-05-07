07.05.2020 - 00:02 |
12 mahallenin su sorunu çözülüyor
Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Çine’de 12 mahallenin su ihtiyacını karşılayan Çine-Çatak İçme Suyu Grubu için yeni kaynaktan su takviyesi yapıyor.
Elderesi Mahallesi’nde açılan sondaj kuyusundan elde edilen suyla, içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Toplam 2 bin 150 metrelik uzun ömürlü boru hattı döşenecek.
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