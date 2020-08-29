12 yaşındaki hastaya bel fıtığı ameliyatı

İzmir’de 12 yaşındaki Tamer Deveci sol bacak ağrısı ve güç kaybı ile gittiği sağlık kuruluşundan Özel Ege Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’ne yönlendirildi. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Deveci’de bel fıtığı tespit edildi. Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hasan Kanyılmaz ve ekibi tarafından mikrocerrahi tekniği kullanılarak yapılan ameliyatın ardından Deveci, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Ertesi gün taburcu oldu

Operasyona ilişkin bilgi veren Op. Dr. Kanyılmaz, “Hastamız bize sol bacak ağrısı ve güç kaybı şikayeti ile geldi. Daha önce yapılan tetkik sonuçlarını değerlendirdik. Biz de yeniden bir MR (Manyetik Rezonans) çektik. MR sonucunda lomber diskin L4-5 seviyesinde fıtıklı nükleus pulpozus (HNP- Bel Fıtığı) tespit ettik. Daha sonra hastamızı fiziki muayeneye aldık. Bu muayenede ise düz bacak kaldırma testinin (DBKT) pozitif olduğunu ve sol ayağında halk arasında düşük ayak olarak bilinen dorsofelksiyon olduğunu tespit ettik. Hastamızı lomber mikrocerrahi ile diskektomi ameliyatına aldık. Operasyon mikrocerrahi ile yani sadece 1,5-2 cm lik kesi ile mikroskop ve microcerrahi sistemleri kullanılarak sinir zedelenme ihtimallerinin düşük seviyede olduğu yöntem ile gerçekleştirdik. Ameliyattan hemen sonra güç kaybının büyük oranda düzeldiği görüldü ve 1 gün hastanede misafir ettikten sonra sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Bu şekilde güç kaybı olan uygun hastalarda mikrocerrahi ile bel fıtığı ameliyatı yüz güldüren sonuçlar vermektedir” dedi. Yapılan başarılı ameliyatın ardından sağlıklı bir şekilde taburcu olan 12 yaşındaki Tamer Deveci, “Tedavim sırasında ilgilerinden dolayı Dr. Hasan Kanyılmaz’a, ekibine ve tüm hastane personeline teşekkür ederim” diye konuştu.