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    HaberlerEge Haberleri 12 yıldır karanlıkta
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    22.04.2020 - 07:00 | | MELİS KARAKUZULU DHA

    12 yıldır karanlıkta

    İZMİR’de, genetik bir hastalık olan ‘sistinozis’ ile dünyaya gelen Devrim Serhat Eylenti (24), gözleri ışığa karşı duyarlı olduğu için 12 yıldır, evde hazırlanan karanlık odada yaşıyor.

    12 yıldır karanlıkta

    İZMİR’de, genetik bir hastalık olan ‘sistinozis’ ile dünyaya gelen Devrim Serhat Eylenti (24), gözleri ışığa karşı duyarlı olduğu için 12 yıldır, evde hazırlanan karanlık odada yaşıyor. Pencereleri siyah perdeler ile kapalı odada sürekli ağrı kesici ilaçlarla yaşamak zorunda kalan Eylenti, tek hayalinin çok sevdiği bilgisayarlarla ilgilenebileceği bir işe girmek olduğunu söyledi.
    Bir an önce tedavi olmak istediğini söyleyen Eylenti, “Küçük bir telefonum var, onunla oynuyorum. Bazen televizyonu açıyorlar, onu dinliyorum. Rahatsızlığım nedeniyle eğitimine 5’inci sınıfa kadar devam edebildim. Gözlerim iyileşse hemen bir bilgisayarcının yanına çırak olarak işe girmek isterdim. Çünkü bilgisayarları çok seviyorum, her şeyini öğrenmek isterdim” dedi.
    Doktorlara çağrı
    Devrim’in en ufak ışığa ve güneşe bakamadığını belirten annesi Tülay Yıldız (42), “Kornea konusunda deneyimli bir doktorun ameliyat etmesini istiyoruz. Dört duvar arasında yaşıyoruz. Devrim’in engelli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz.. İstediğim tek şey sağlığına kavuşması” diye konuştu.

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