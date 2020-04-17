120 bin fide desteği!

Denizli Merkezefendi Belediyesi, Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Üretimde Kovid’le Mücadele Eylem Planı hazırladı. Kovid-19 virüsünün tarımsal üretimi azaltma riskini minimize etmek ve üretimin artmasını sağlamak adına yapılan bu plan doğrultusunda, ilk etapta çiftçilere 120 bin adet domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi desteği sağlanacak. Toplamda 400 haneye fide desteği yapılacak. Fideler 27 ile 30 Nisan günleri arasında çiftçilere teslim edilecek. Ürünler satılamadığı takdirde, Merkezefendi Belediyesi bu ürünleri sosyal yardım yapmak amacıyla alacak ve dar gelirli ailelere ulaştıracak.

Merkezefendi Kırsal Kalkınma Planı’nda Eskihisar, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa, Kumkısık, Altındere, Aşağışamlı, Başkarcı ve Yeşilyayla mahalleleri, pilot bölge olarak belirlendi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, fidelerin ilk etapta 32 mahallede, Ziraat Odası’na kayıtlı olarak sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan 101 üretici ile muhtarların belirlediği 299 üreticiye verileceğini belirtti, “Ürettikçe kazanacağız, kazandıkça geleceğe umutla bakacağız” dedi. Denizli Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Hamdi Gemici de, tarıma yapılan yatırımın yararlarının görüleceğini kaydetti.