125 ekip işbaşında

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin her yerinde KOVİD-19 ile etkin mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını 20 ilçe belediyesiyle iş birliği içinde, koordineli bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Büyükşehir’in malzeme ve ekipman desteğiyle il genelinde 125 ekip var gücüyle aralıksız çalışıyor.

Halkın sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla şehrin her noktasında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi; tüm ilçe belediyeleri, resmi kurumlar ve hastanelere de malzeme ve ekipman desteğinde bulunuyor. Bu kapsamda; 7 bin 500 tulum, 350 gözlük, 250 bin maske, 350 bin eldiven, 3 bin 500 ton yüzey dezenfektanı, 10 bin litre el dezenfektanı, 7 atomizer, 203 sırt pompası, 2 bin 850 FFP2 maske ve 100 ateş ölçer dağıtımı yapıldı. 444 40 10 Çağrı Merkezi ile gün içinde gelen talepleri değerlendirerek en kısa sürede çözüme kavuşturduklarını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz “Hemşehrilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.