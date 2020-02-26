13.3 milyon dolar kazandırdılar

Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye’ye 2019 yılında 13 milyar 302 milyon dolar döviz kazandırdı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2019’da da ihracata önemli oranda katkı sağladı, 13 milyar 302 milyon dolarlık döviz kazandırdı. İhracata yüzde 40’ın üzerinde katkı sağlayan 56 üye ödüllendirildi. Birlik Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Bir önceki yıla göre 15 milyon dolar daha az ihracat gerçekleştirmiş olsak da ticaret savaşları nedeniyle yeniden yükselmeye başlayan gümrük duvarları göz önüne alındığında, performansımız kıymet arz ediyor. Ancak bu tablo, yatay seyri kırabilmek adına geleneksel ihraç pazarlarımıza ek olarak alternatif pazarlara yönelmemizin gereğini de ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Stratejiler bakanlığa sunulacak

Eskinazi, 2008 krizinde ABD pazarını odağına alan sektörlerin yaşadığı olumsuzlukları anımsattı ve pazar çeşitlendirmenin önemini yineledi, “2019, EİB için Çin yılıydı. Kurduğumuz ekiple, tüm yaptığımız çalışmaları, Egeli ihracatçıların Çin pazarına girip kalıcı olabilmeleri için geliştirdiğimiz stratejileri Bakanlığımızla da paylaşacağız” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de, “Ülkemizin ihracatını bu yıl 190 milyar dolara, önümüzdeki yıllarda da hepimizin istediği, beklediği 200 milyar doların üzerine taşımaya azimliyiz” diye konuştu.