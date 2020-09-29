BİST1.121-0.27EURO9.100.06USD7.79-0.06ALTIN471.782.90
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 13 Ekim’de satışta
    ABONE OL
    29.09.2020 - 00:03 |

    13 Ekim’de satışta

    13 Ekim’de satışta

    Yunusemre Belediyesi’nin dev toplu konut hamlesi 5500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin bin 500 konutluk 2. etabında sözleşme imzalanmayan 9 konut, 13 Ekim Salı günü açık arttırma yöntemi ile satışa sunulacak. Saat 11.00’de TOKİ’nin İstanbul Hizmet binasında yapılacak satış, internet üzerinden de takip edilebilecek. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 28 Eylül Pazartesi gününden itibaren Manisa’daki Türkiye Halkbank ve TC Ziraat Bankası şubelerine başvurabilecek. Başvuru için son tarih ise 13 Ekim Salı günü ihale saatine kadar. Konutlar yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile satılacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Melikşah kimdir? Hayatı ve kaç yılında öldü?

    Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Melikşah kimdir? Hayatı ve kaç yılında öldü?

    Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

    Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

    Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

    Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

    Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

    Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

    Sıradaki Haber