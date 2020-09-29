13 Ekim’de satışta

Yunusemre Belediyesi’nin dev toplu konut hamlesi 5500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin bin 500 konutluk 2. etabında sözleşme imzalanmayan 9 konut, 13 Ekim Salı günü açık arttırma yöntemi ile satışa sunulacak. Saat 11.00’de TOKİ’nin İstanbul Hizmet binasında yapılacak satış, internet üzerinden de takip edilebilecek. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 28 Eylül Pazartesi gününden itibaren Manisa’daki Türkiye Halkbank ve TC Ziraat Bankası şubelerine başvurabilecek. Başvuru için son tarih ise 13 Ekim Salı günü ihale saatine kadar. Konutlar yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile satılacak.