13 milyon lira yardım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 Şubat’taki sel felaketi nedeniyle maddi zarara uğrayan bin 94 hane ve işyeri için 8 milyon lirayı aşan nakdi destek ödemesi yaptı. Büyükşehir zarar gören konutlar için 2 bin-12 bin, işyerleri için 2 bin-15 bin lira destek verilmesi yönünden karar almış, hasar tespitine başlamıştı. 477 köylü ve çiftçinin kayıp ve hasar oranlarını da kayıt altına alan Büyükşehir, ilk etapta belirlenen 9 milyon liralık hasar bedelinin yüzde 50’sini üreticilere ödeme kararı aldı.

Yüzü güldü...

Konak Belediyesi, 89 yaşındaki Emine Ermiş’in, sel sularında sürüklenen kayalar nedeniyle duvarı yıkılan evini onardı. Mutluluğu gözlerinden okunan Ermiş, “Sağ olsunlar Hızır gibi yetişip evin yıkılan duvarlarını yaptılar. Eskisinden güzel oldu. Allah Belediye Başkanımızdan razı olsun” dedi.