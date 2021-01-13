130 kilometrelik başarı

80.70 kilometre ikinci kat sathi kaplama, 45.25 kilometre birinci kat sathi kaplama, 1.1 kilometre bitümlü sıcak kaplama, 1.15 kilometre parke ve 1 kilometre hendek çalışmasını tamamlayan Büyükşehir, kurulduğu günden bu yana Muğla genelinde yaklaşık 2 bin 700 kilometre yol çalışması rakamına ulaşmış oldu.



Muğla’da 13 ilçe, 569 mahallede yaşayanlar ve şehri ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlere en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Osman Gürün, “Büyükşehir sorumluluğunda il genelinde 2 bin 348 kilometrelik yol ağımız var. Bugüne kadar 2 bin 700 kilometre yol çalışması yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Muğlamızı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimizin, hemşehrilerimizin güvenli yollarda seyahat etmesi vazifemiz” dedi.