BİST1.5500.87EURO9.100.00USD7.45-0.05ALTIN444.680.16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 130 kilometrelik başarı
    ABONE OL
    13.01.2021 - 00:01 |

    130 kilometrelik başarı

    MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında il genelinde yaklaşık 130 kilometre daha yol çalışması yaptı.

    130 kilometrelik başarı

    80.70 kilometre ikinci kat sathi kaplama, 45.25 kilometre birinci kat sathi kaplama, 1.1 kilometre bitümlü sıcak kaplama, 1.15 kilometre parke ve 1 kilometre hendek çalışmasını tamamlayan Büyükşehir, kurulduğu günden bu yana Muğla genelinde yaklaşık 2 bin 700 kilometre yol çalışması rakamına ulaşmış oldu.

    Muğla’da 13 ilçe, 569 mahallede yaşayanlar ve şehri ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlere en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Osman Gürün, “Büyükşehir sorumluluğunda il genelinde 2 bin 348 kilometrelik yol ağımız var. Bugüne kadar 2 bin 700 kilometre yol çalışması yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Muğlamızı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimizin, hemşehrilerimizin güvenli yollarda seyahat etmesi vazifemiz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul, İzmir, Edirne...

    Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul, İzmir, Edirne...

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı

    TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı

    Sıradaki Haber