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    HaberlerEge Haberleri 130 milyon liralık alım katkısı
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    05.01.2021 - 00:05 |

    130 milyon liralık alım katkısı

    130 milyon liralık alım katkısı

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda 2020’de üretici kooperatiflerinden de 130 milyon lirayı aşan alım yapıldı. Kooperatiflerinin üretim altyapısı da güçlendirildi. Üretici kooperatiflerine süt soğutma tankları ve modern tarım makinaları hibe edildi. 16 ilçede kurulu ortak makina parkları bünyesinde yer alan araç, gereç ve tarım makinaları ile köylü ve çiftçinin mekanizasyon ihtiyaçları giderildi.

    Kooperatifler aracılığıyla üretilen ürünleri yurttaşlarla buluşturma hedefiyle başlatılan Halkın Bakkalı projesi ise; Kemeraltı, Gültepe, Bayraklı, Karşıyaka, Menemen ve Buca ile altı şubeye ulaştı. Bornova Erzene ve Doğanlar’da iki Halkın Bakkalı şubesinın açılış hazırlıkları da tamamlanmak üzere.

    Öte yandan yerli tohum ve yerli hayvan ırklarını öne çıkaran Büyükşehir, bu yıl ilk kez yem desteği projesi başlattı. Karakılçık buğdayı ve manda yetiştiricliği canlandırıldı. Tarımsal sulama yatırımları, çiftçi eğitimleri, zararlılarla mücadele çalyapıldı.

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