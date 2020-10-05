136 yıllık cami ayağa kalkıyor!

Pamukkale Belediyesi, 1884 yılında inşa edilen Belenardıç Camisi’nin restorasyonunu üstlendi. Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık ve Pamukkale İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal ile bir araya geldi, projenin protokolünü imzaladı. Belenardıç Camisi’nin mükemmel bir eser niteliğinde olduğunu belirten Başkan Örki, “Daha çok Karadeniz ve Orta Anadolu bölgelerimizde bulunan bir mimariye sahip olan bu camimiz de, çivi kullanılmamış ve kök boyayla boyanmış. Ekim ayında başlayacağımız restorasyon işlemleriyle camimizi en güzel şekilde yenileyip, çevre düzenlemesiyle birlikte halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.