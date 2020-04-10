10.04.2020 - 00:03 |
14 farklı noktaya dezenfekte kabini
Edremit Belediyesi, insan yoğunluğunun fazla olduğu 14 noktaya dezenfeksiyon kabini yerleştirdi.
Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatıyla yapılan çalışmayla belediyeye giriş yapan personel ve vatandaşların giysileriyle beraber insan sağlığına zararsız, koronavirüs üzerinde etkili dezenfektanlarla temizlenmesi sağlanıyor.
Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.