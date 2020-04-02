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    HaberlerEge Haberleri 14 gün gözetimde
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    02.04.2020 - 00:03 | | TUBA AYHAN DHA

    14 gün gözetimde

    Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, kent dışından özel araçlarıyla gelen vatandaşların sağlık taramasından geçirileceğini, 14 gün boyunca gözetimde tutulacağını kaydetti

    14 gün gözetimde

    Bodrum’un Torba Mahallesi’nin girişindeki trafik noktasında, ilçeye giriş yapan araçlardaki sürücü ve yolcular, sağlık taramasından geçirilmeye başlandı. Başlatılan uygulamaya Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile Emniyet Müdürü Ali Özher de katıldı. Uygulamada özel araçlarıyla ilçeye gelenler tek tek durduruldu, ateş ölçümleri ve genel sağlık taramaları yapıldı. Bodrum’da konaklayacak olan vatandaşların adres bilgileri alındı. Bu bilgilerin bağlı oldukları muhtarlığa verileceği ve ilçeye gelenlerin 14 gün gözetim altında tutulacağı bildirildi. Uygulama hakkında bilgi veren Kaymakam Yılmaz, şunları dile getirdi:

    Ekip oluşturdu

    “Kolluk birimlerimiz, belediye ve sağlık birimlerimizden karma bir ekip oluşturduk. Dışarıdan şehirlerarası yolculuktan gelen vatandaşlarımızı sağlık kontrolünden geçireceğiz. Adres bilgilerini alacağız ve 14 gün onları takip edeceğiz. Şu bilinmeli ki il dışından Bodrum’a gelen vatandaşlarımız istediği gibi hareket edemeyecek. Çünkü Bodrum’da salgın rahatsızlıklarının büyük bir sebebi dışarıdan gelen vatandaşlarımız. Biz bu vatandaşlarımızı burada kontrol altına almak zorundayız.”

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