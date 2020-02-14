14.02.2020 - 00:02 |
14 Şubat bereketi
AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde ‘14 Şubat Sevgililer Günü’ kutlamaları, eğlence, konaklama ve hediyelik eşya sektörünü hareketlendirdi.
Otel ve pansiyon rezervasyonlarında artış yaşandı. Seyahat acenteleri, geçen yıla oranla yüzde 20 ile 25 arasında daha fazla paket tur satışı yaptı. Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçeki “Çiftlerimizi eşsiz bir romantik gece geçirmeleri için Kuşadası’na bekliyoruz. Kentimiz, sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleriyle yılın her günü insanlara farklı alternatifler sunabilen bir yer” dedi.
l EŞBER OKAYER DHA
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.