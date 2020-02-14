14 Şubat bereketi

Otel ve pansiyon rezervasyonlarında artış yaşandı. Seyahat acenteleri, geçen yıla oranla yüzde 20 ile 25 arasında daha fazla paket tur satışı yaptı. Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçeki “Çiftlerimizi eşsiz bir romantik gece geçirmeleri için Kuşadası’na bekliyoruz. Kentimiz, sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleriyle yılın her günü insanlara farklı alternatifler sunabilen bir yer” dedi.

l EŞBER OKAYER DHA