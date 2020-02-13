14 Şubat öncesi kuyumcular uyardı

Yükselen altın fiyatları nedeniyle bir süredir durgunluk yaşayan kuyumcu esnafında, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla hareketlilik başladı. Kuyumcu esnafı, halkın daha çok ilgisini çekebilmek için özel indirimler başlattı. Esnaf, bugünlerde artan dolandırıcılığa karşı da uyardı. İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, “Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapın. Ürünü hangi kuyumcudan kaç grama, hangi fiyata aldığını kart üzerine yazdırsınlar” dedi. l DHA