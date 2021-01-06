14. Travel Turkey İzmir Dijital kaçmaz

Tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’in dünya ölçeğinde bir çekim merkezi olması için çalışıyoruz. Pandemi sonrası dönemde İzmir’in; değişimin kenarında değil, içinde yer alıp değişimi fırsata çeviren bir şehir olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Pandemi sürecinde İzmir turizminin gelişimi için kentin güvenilir bir noktada bulunması gerektiğinin altını çizen Soyer, “İnsanlar tatilden sonra karantinada kalmayacakları ülkeleri tercih edecekler. Güvenli kent olduğumuzu, maske, mesafe ve hijyene verdiğimiz önemle gösterelim” dedi.

Beklentiler değişiyor

Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nın sektöre umut olacağına değinen TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, ”Pandemide tüketici trendleri ve beklentileri de değişti. Hijyen ve güvenlik tercihlerde birinci sıraya yerleşti. Ege bölgesinin eşsiz ve zengin potansiyeli büyük avantajlar sunuyor” diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de, “Yeni nesil gezginlerde beklentiler farklılaşuyor. Teknoloji ve sürdürülebilirlik ile bütünleşen seyahat biçimlerini tasarlamalı. Kentimizin turizm politikalarının oluşumunda bu unsurları kullanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır ise, “Travel Turkey İzmir çok şanslı bir bölgede kuruluyor” diye konuştu.