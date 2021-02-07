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    HaberlerEge Haberleri 14. Travel Turkey’de partner ülke İsveç
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    07.02.2021 - 00:01 |

    14. Travel Turkey’de partner ülke İsveç

    25-27 Şubat 2021 tarihlerinde ttidigital.izfas.com.tr adresinde sanal olarak gerçekleştirilecek 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı için geri sayım başladı.

    14. Travel Turkey’de partner ülke İsveç

    İzmir’in doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir turizm anlayışının ön plana çıkarılacağı fuarda, ekoturizm konusu derinlemesine incelenecek. Ekoturizmin en yaygın olduğu İsveç ise, partner ülke olarak fuardaki yerini alacak. Diplomatik ilişkiler ve iş ortaklıklarını güçlendirecek bu katılım, aynı zamanda İsveç’teki ekoturizm trendlerini Türk turizm sektörüne tanıtacak. İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, 25 Şubat Perşembe günü saat 13.00’te “Ekoturizm Nedir?” başlıklı webinarda, ekoturizm ile ilgili trendler hakkında bilgi verecek.

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