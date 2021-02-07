14. Travel Turkey’de partner ülke İsveç

İzmir’in doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir turizm anlayışının ön plana çıkarılacağı fuarda, ekoturizm konusu derinlemesine incelenecek. Ekoturizmin en yaygın olduğu İsveç ise, partner ülke olarak fuardaki yerini alacak. Diplomatik ilişkiler ve iş ortaklıklarını güçlendirecek bu katılım, aynı zamanda İsveç’teki ekoturizm trendlerini Türk turizm sektörüne tanıtacak. İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, 25 Şubat Perşembe günü saat 13.00’te “Ekoturizm Nedir?” başlıklı webinarda, ekoturizm ile ilgili trendler hakkında bilgi verecek.