09.04.2020 - 00:00 |
144 kişiye ceza
Manisa’da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 144 kişiye para cezası uygulandı.
62 iş yeri hakkında da işlem yapıldı. Valilik, destek programı kapsamında, ihtiyaç sahibi 34 bin 413 vatandaşa bin lira yardım ulaştırıldı.
Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen biri kadın 17 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.