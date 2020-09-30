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    HaberlerEge Haberleri 15 bin öğrenci için Dijital Sınıf!
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    30.09.2020 - 00:03 |

    15 bin öğrenci için Dijital Sınıf!

    MİLAS Belediyesi, uzaktan eğitim görmek zorunda kalan öğrenciler için Dijital Sınıf uygulamasını yaşama geçirdi.

    15 bin öğrenci için Dijital Sınıf!

    5 ve 12. sınıflar arasında okuyan 15 bine yakın öğrenci uzaktan erişimle dersleri izleyip soru çözebilecek. Ayrıca üniversiteye hazırlanan 12. sınıflarda okuyan ve bursluluk sınavıyla dereceye giren 250 öğrenciye online canlı eğitim desteği de sağlanacak. Eğitimde fırsat eşitle yaratma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Başkan Muhammet Tokat, “Projenin, gençlerimizin geleceğine yön vermesini umut ediyorum” dedi.

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