15 bin öğrenci için Dijital Sınıf!

5 ve 12. sınıflar arasında okuyan 15 bine yakın öğrenci uzaktan erişimle dersleri izleyip soru çözebilecek. Ayrıca üniversiteye hazırlanan 12. sınıflarda okuyan ve bursluluk sınavıyla dereceye giren 250 öğrenciye online canlı eğitim desteği de sağlanacak. Eğitimde fırsat eşitle yaratma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Başkan Muhammet Tokat, “Projenin, gençlerimizin geleceğine yön vermesini umut ediyorum” dedi.