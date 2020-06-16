15 dakika ayır hayat kurtar

Gaziemir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle kan bağışlarında yaşanan azalmalar sonucu stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay’a destek vermek için harekete geçti. Belediye ile Kızılay işbirliğinde “Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun” çağrısıyla kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlenecek. Başkan Halil Arda, “Belediye binasının zemin katında 18 Haziran Perşembe günü düzenlenecek bağış kampanyasında belediye personeli ile Gaziemirlilerin kan ve kök hücre bağışında bulunabileceğini belirtti.