15 saniye kazandıracak

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 30 Ekim’de Seferihisar açıklardaki şiddetli depremle sarsılan İzmir’e erken uyarı sistemi kuracak. Büyük yer hareketlerini önceden tespit edip can ve mal kaybını azaltmayı hedeflediklerini anlatan DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Deprem Erken Uyarı Sistemi (DEUSİS) Geliştirilmesi projesi, Kandilli Rasathanesi ile İzmir’de herhangi bir fay kırıldığında hangi yerleşim yerine ne zaman sismik dalganın yıkıcı etkisi gelecek onu belirlemeye yönelik bir çalışma olacak. Belli yerlere, var olan altı tanesine ek olarak sensör (Sismometre) yerleştiriyoruz. Bir eşik değer belirleniyor ve aşıldığında uyarı geliyor. Yıkıcı bir deprem gelmeden önce İzmir’de elektrik, su, doğalgaz hatlarının kesilmesi, raylı sistemlerin durdurulması, kamu kurumlarına uyarı yapılması, büyük sanayi tesislerinde üretimin durdurulması gibi esaslara dayanan bir mekanizma kurmaya çalışıyoruz. Özellikle hastanelere yerleştirmek için girişimlerde bulunduk” diye konuştu.

Bayraklı örneği

Projenin bir yıl sonra devreye girmesini planladıklarını ifade eden Sözbilir, “Erken uyarı sistemi olsaydı, yaklaşık olarak deprem yerinden Bayraklı’ya kadar olan süre 15 saniye, bu süre civarında bir kazancımız olacaktı. Bu da vatandaşlar ölçeğinde değil ama Valilik ve AFAD ölçeğinde alınacak önlemlerle ilgili önemli bir süre” dedi.