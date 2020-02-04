15 tatilde okullar A’dan Z’ye onarıldı

Kemalpaşa Belediyesi, 15 günlük yarıyıl tatilinde 14 okulda bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve boya işlemi yaptı, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasına katkıda bulundu. Başkan Rıdvan Karakayalı, “Her fırsatta eğitimin bizim için çok değerli olduğunu, katkı sağlamak için elimizden gelen desteği vereceğimizi dile getiriyorum” dedi.