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    HaberlerEge Haberleri 15 tatilde okullar A’dan Z’ye onarıldı
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    04.02.2020 - 07:00 |

    15 tatilde okullar A’dan Z’ye onarıldı

    Kemalpaşa Belediyesi, 15 günlük yarıyıl tatilinde 14 okulda bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve boya işlemi yaptı, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasına katkıda bulundu.

    15 tatilde okullar A’dan Z’ye onarıldı

    Kemalpaşa Belediyesi, 15 günlük yarıyıl tatilinde 14 okulda bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve boya işlemi yaptı, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasına katkıda bulundu. Başkan Rıdvan Karakayalı, “Her fırsatta eğitimin bizim için çok değerli olduğunu, katkı sağlamak için elimizden gelen desteği vereceğimizi dile getiriyorum” dedi.

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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    Yayın balığını görenler dönüp tekrar baktıMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir balıkçıda satılan dev yayın balığını gören, dönüp bir daha baktı. 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilogramı 30 liradan satıldı.
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