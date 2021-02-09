15 yıldır sigaraya karşı savaşıyor...

Günde ortalama 3 paket sigara içen Kahyaoğlu, terapiler, ilaç tedavisi ve psikiyatrik yardım sonunda altı ay içinde sigaradan kurtulmayı başardı. Bağımlılıkla ilgili düzenlenen seminerlere konuşmacı olarak katılan Kahyaoğlu, kendi gibi bağımlı olan insanlara yol gösterdi. Yıllar içinde nefes almakta zorlandığını, yürürken ve merdiven çıkarken tıkandığını kaydeden Kahyaoğlu, “Hastalıklardan çok korktum. Sigara tiryakisi olan babam nefes almak için yalvarıyor, kapıları aşındırıyordu. Onlar gözümün önüne geldi. Poliklinikte ilaç verdiler. Doktorun verdiği taktikleri uyguladım. Hoca derdi ki ‘Beynin seni yönlendirmiyor, elin yönlendiriyor.’ Saçtan ve kıldan iğrenirdim, ailem tütünleri çıkarıp saç koyardı. Keşke daha önce bıraksaydım. Şimdi herkese yalvarıyorum. Sigara ve alkol kullanmayın” dedi. l MERİÇ ÜRER AA