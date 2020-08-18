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    HaberlerEge Haberleri 150 bin çağrıya yanıt verdiler
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    18.08.2020 - 07:00 | | FATİH EMRAH ERDOĞAN DHA

    150 bin çağrıya yanıt verdiler

    BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, 2020 yılı başından bu yana 150 binin üzerinde çağrı cevaplandırdı

    150 bin çağrıya yanıt verdiler

    BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, 2020 yılı başından bu yana 150 binin üzerinde çağrı cevaplandırdı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Vatandaşların belediyeyle ilgili işlerini bürokrasiye takılmadan kolaylıkla gerçekleştirmelerini sağlıyoruz” dedi.
    Çağrı merkezi sayesinde vatandaşların, geri dönüş alabilmesini sağlamak amacıyla hizmet verildiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, telefonda aldığı taleplere ürettiği çözümler ile belediyeyi ayaklarına getiriyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapan 444 40 10 numaralı Büyükşehir Çağrı Merkezi, 7 gün 24 saat aralıksız olarak vatandaşların çağrılarını yanıtlıyor” diye konuştu. l F

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