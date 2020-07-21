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    HaberlerEge Haberleri 150 gence staj olanağı
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    21.07.2020 - 07:00 |

    150 gence staj olanağı

    Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Ege Şubesi ‘Bu yaz beraberiz’ projesiyle, üniversite öğrencilerine mentorluk yapacak.

    150 gence staj olanağı

    Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Ege Şubesi ‘Bu yaz beraberiz’ projesiyle, üniversite öğrencilerine mentorluk yapacak. Kovid-19 nedeniyle staj imkanı bulamayan gençleri iş hayatına hazırlamak, tecrübe kazandırmak amacıyla başlatılan proje, 47 üniversiteden 150 öğrencinin başvurusu ve 101 eşleştirmeyle başladı.
    Mentorluk desteği
    3 aylık bir sürede öğrencilerin gönüllü olarak birbirinden değerli ve tecrübeli mentörler ile yaz aylarında birlikte olma şansı yakalayacağı ve 101 eşleşmenin gerçekleştiği proje PERYÖN Ege Şubesi Başkanı Serdar Kalaycıoğlu, Proje Koordinatörü Pelin Gürses ve EMCC Dünya Başkanı Dr Rıza Kadılar’ın katıldığı çevrimiçi toplantıyla tanıtıldı. Kalaycıoğlu, “Projemizde, çalışma hayatında da giderek etkinliği artan dijital platformlar üzerinden yapılacak birebir mentörlük programıyla öğrencilerimizin iş hayatına atılma aşamalarına, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve pandemi sürecinde yaşadıkları olumsuzlukları bir nebze de olsa ortadan kaldırmayı amaçladık” dedi.

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