150 kilo çöp çıktı!

Kuşadası’nın mavi bayrağa sahip Davutlar Mahallesi’ndeki Sevgi Plajı, doğa dostu gönüllü gençler tarafından temizlendi. Kuşadası Anaia Leo Kulübü, Kordon Leo Kulübü ve Kuşadası Lions Kulübü’ne üye 17-25 yaş arası 40 kişi, yaklaşık bir saat boyunca plajı köşe bucak temizledi. Sevgi Plajı’ndan 150 kilo katı atık toplantı. Atıklar, Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’nde geri dönüşüm işlemine tabi tutulması için yetkililere teslim edildi.