1500 kişilik yemek

Kemalpaşa Belediyesi, İzmir’de yaşanan son yılların en büyük depreminin yaralarını sarmak için seferber oldu. Depremin hemen ardından Kemalpaşa’daki tüm afet toplanma alanlarını kontrol eden Başkan Rıdvan Karakayalı, ilçede herhangi bir yıkım gerçekleşmemesi üzerine tüm imkanlarını depremden en çok etkilenen Bayraklı, Bornova ve Seferihisar ilçelerinde yönlendirdiklerini belirtti.

Desteklerini aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Karakayalı, “Bayraklı’da 6 enkaz bölgesinde günlük üç öğün 1500 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Deprem yaşandığı andan itibaren şu ana kadar, 7 bin battaniye, 3 bin maske, bin litre dezenfektan ve 50 adet çadır desteği sağlamış durumdayız” dedi.

Depremin ilk saatleri itibariyle 24 saat mesai düzenine geçen Kemalpaşa Belediyesi, bünyesinde kurduğu 50 kişilik özel ekip ile afet bölgesine düzenli olarak sıcak yemek, dezenfektan, battaniye ve çadır konusunda destek sağlıyor.