1500 yıllık anıt ağaç artık koruma altında

Profesyonel turist rehberliği yapan Ceyda Baydur, sabah sporu yaparken Kadınlar Mahallesi’nde ‘anıt ağaç’ olabileceğini düşündüğü bir zeytin ağacı gördü.

Baydur, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) yetkililerine bildirdi. Ekip, asırlara meydan okuyan zeytin ağacının 1500 yıllık olduğunu tespit etti. Şikayet üzerine harekete geçen Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yer alan villanın 5 yıllık yapı ruhsat süresinin dolduğunu belirledi. Villa, zabıta görevlilerinin gözetiminde yıkıldı. Başkan Ömer Günel, kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini kaydetti.