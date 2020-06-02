154 bin çocuğa süt

Çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunmak ve süt üreticilerini desteklemek amacıyla 2012’de Süt Kuzusu Projesi’ni başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran Dünya Süt Günü’nde Süt Kuzusu Projesi’yle ilgili verileri paylaştı. Büyükşehir, bugüne kadar 1-5 yaş arasındaki 427 bin 512 çocuğa 83 milyon 275 bin litre ücretsiz süt dağıttı. Temmuz 2019’dan itibaren dağıtım ağını genişleterek 19 ilçede 154 bin 500 haneye ulaştıran Büyükşehir, sekizinci yılına girecek proje kapsamında üreticilerden yaklaşık 294 milyon liralık alım yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik zorluk içindeki ailelere geçen Mart ve Nisan aylarında öncelik tanınan projede bu süreçte 2 milyon 770 bin litre süt dağıtıldı. Uygulama Mayıs ayında eski haline döndü.

Büyükşehir, 1 Haziran Dünya Süt Günü’nde projenin internet sitesini hizmete açtı. Bu bölüm, adres değişikliği veya evde bulunulmayan dönemlerde süt alamayan ailelere rehber olacak. www.sutkuzusu.com.tr

40 futbol sahası büyüklüğünde parke

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Mart’tan bu yana kent genelinde yaklaşık 40 futbol sahası büyüklüğündeki bir alanı parkeyle kapladı. 33 proje tamamlandı, 22 proje sürüyor.