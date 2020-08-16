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    HaberlerEge Haberleri 154 bin ton atığı geri kazandırdı
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    16.08.2020 - 00:01 |

    154 bin ton atığı geri kazandırdı

    Muğla’da kurulan geri kazanım tesisi, 4 yılda 10 bin 267 kamyon atığın çevreyi kirletmesinin önüne geçti

    154 bin ton atığı geri kazandırdı

    Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü projelerinden biri olan, Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) tarafından düzenlenen “Etkin Belediye Proje” yarışmasında birinci olan “Geleceğimiz İçin Geri Dönüşüm Projesi” bugüne kadar 154 bin ton atığın geri kazanımını sağladı. 2016 yılında il genelinde oluşan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanımının sağlanması amacı ile geri kazanım tesisi kuran belediye, hem çevreye hem bütçesine katkı sağladı. İlk olarak Bodrum’da faaliyete başlayan daha sonra Menteşe ilçesinde çalışmalarına devam eden seyyar Geri Kazanım Tesisi ise 2016 yılından bugüne kadar 154 bin ton atığı geri kazandırdı. Elde edilen malzemeler ise belediyenin çalışmalarında kullanıldı. Başkan Dr. Osman Gürün, “Muğla’nın mavisini, yeşilini koruyan hizmetleri hayata geçirmeye ve gelecek nesillere tertemiz bir Muğla bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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