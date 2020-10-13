15’inci yılında İlhan unutulmadı

Sancar Maruflu’nun yönettiği etkinliğe, Ege Kültür Platformu Başkanı Okan Yüksel, Karşıyaka Belediyesi başkan danışmanı, tiyatro yönetmeni-yazar ve eğitimci Haluk Işık, Fahrünnisa Kadıbeşegil’in oğlu yazar Ahmet Kadıbeşegil başta olmak üzere İlhan’ın sevenleri katıldı. Maruflu, “Attilâ İlhan, Türk aydınlanma tarihimizin en emsalsiz ve en müstesna şairiydi” dedi. Haluk Işık, Fahrünnisa Kadıbeşegil’in büstünün de ilçeye dikileceğini müjdeledi. Yüksel de “Karşıyaka’da bir cadde ya da sokağa Kadıbeşegil’in adı verilmeli” diye konuştu.