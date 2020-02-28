BİST 105.994-4,01EURO6,850,46USD6,240,70ALTIN323,42-0,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 16 ayda 1.5 milyon kişi
    ABONE OL
    28.02.2020 - 07:00 | | CEMİL SEVAL DHA

    16 ayda 1.5 milyon kişi

    MANİSA Şehir Hastanesi’nde, 16 ayda yaklaşık 1,5 milyon hastaya müdahale edildi.

    16 ayda 1.5 milyon kişi

    MANİSA Şehir Hastanesi’nde, 16 ayda yaklaşık 1,5 milyon hastaya müdahale edildi. Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka; memnuniyet düzeyinin iyi olduğunu belirtti, hastalara ve hasta yakınlarına otel konforunda hizmet verdiklerini söyledi.

    558 yataklı

    Türkiye’nin 7. şehir hastanesi olarak 30 Ekim 2018’de hizmete giren 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesi’ne bugüne kadar 1 milyon 340 bin 194 poliklinik hastasına hizmet verdiklerini kaydeden Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, “46 bin 165 hasta, hastanemizde yatarak tedavi gördü. 438 bin 55 kişi acil servislerimize başvurarak tedavi aldı. 24 bin 379 hastamız ameliyat edildi. 3 bin 812 doğum oldu. 5 bin 640 anjiyo yapıldı ve 285 de baypas ameliyatı yapıldı” dedi. 600 hemşireyle hizmet verdiklerini dile getiren Saka, çocuk hekimi sayısının da 15 olduğunu söyledi.

    Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu
    daha fazla video için
    28 Şubat 2020 Magazin Haberleriİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    RTÜK'ten "milli birlik" ve "destek" mesajı

    RTÜK'ten "milli birlik" ve "destek" mesajı

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

    Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

    Sıradaki Haber