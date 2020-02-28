16 ayda 1.5 milyon kişi

MANİSA Şehir Hastanesi’nde, 16 ayda yaklaşık 1,5 milyon hastaya müdahale edildi. Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka; memnuniyet düzeyinin iyi olduğunu belirtti, hastalara ve hasta yakınlarına otel konforunda hizmet verdiklerini söyledi.

558 yataklı

Türkiye’nin 7. şehir hastanesi olarak 30 Ekim 2018’de hizmete giren 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesi’ne bugüne kadar 1 milyon 340 bin 194 poliklinik hastasına hizmet verdiklerini kaydeden Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, “46 bin 165 hasta, hastanemizde yatarak tedavi gördü. 438 bin 55 kişi acil servislerimize başvurarak tedavi aldı. 24 bin 379 hastamız ameliyat edildi. 3 bin 812 doğum oldu. 5 bin 640 anjiyo yapıldı ve 285 de baypas ameliyatı yapıldı” dedi. 600 hemşireyle hizmet verdiklerini dile getiren Saka, çocuk hekimi sayısının da 15 olduğunu söyledi.



