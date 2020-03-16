16 sinagogdan biri Kemeraltı’nda

Yapım tarihi Bizans dönemine kadar uzanan ve dünyanın en önemli 16 sinagogu arasında yer alan yapının restorasyon çalışmalarını yürüten Umart Mimarlık, Ekim 2020’ye kadar projeyi tamamlamayı hedefliyor. Geçen ay Tarihi Portekiz Sinagogu’nda, TARKEM’in desteği ve katkılarıyla düzenlenen Tarihi Kemeraltı Havraları Fizibilitesi sunumunda konuşan, Umart Mimarlık’ın kurucusu Mahir Kaplan, bölgenin turizm cazibesinin artırılmasında sinagoglarınöneminin büyük olduğunu belirtmişti.