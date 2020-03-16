16.03.2020 - 00:03 |
16 sinagogdan biri Kemeraltı’nda
İzmir Musevi Cemaati tarafından İZKA mali desteği ile ihalesi Nisan 2019’da yapılan Etz Hayim Sinagogu’nda restorasyon ve konservasyon çalışmaları devam ediyor.
Yapım tarihi Bizans dönemine kadar uzanan ve dünyanın en önemli 16 sinagogu arasında yer alan yapının restorasyon çalışmalarını yürüten Umart Mimarlık, Ekim 2020’ye kadar projeyi tamamlamayı hedefliyor. Geçen ay Tarihi Portekiz Sinagogu’nda, TARKEM’in desteği ve katkılarıyla düzenlenen Tarihi Kemeraltı Havraları Fizibilitesi sunumunda konuşan, Umart Mimarlık’ın kurucusu Mahir Kaplan, bölgenin turizm cazibesinin artırılmasında sinagoglarınöneminin büyük olduğunu belirtmişti.
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