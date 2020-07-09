16 yazar, SANAT KAFE’DE buluştu

Pagos Yayınları Sahibi Ahmet Nihat Yıldız, “Geçen yıl Nejla Uyanık Bilgilioğlu ve Ege Sanat Dergisi Yayın Kurulu ile yayına başladık. Amacımız, 2005 yılından beri İzmir kültür sanat hayatına katkıda bulunan Ege Sanat Dergisi’ni kitap yayıncılığı hayatına da taşımak. Bugün en mutlu günümüz” dedi.

Aralık 2019’da kurulan Pagos Yayınları, bugüne kadar 16 eser yayımladı.