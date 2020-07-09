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    HaberlerEge Haberleri 16 yazar, SANAT KAFE’DE buluştu
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    09.07.2020 - 00:00 |

    16 yazar, SANAT KAFE’DE buluştu

    İzmirli 16 yazar, Pagos Yayınları’ndan çıkan öykü, deneme, röportaj ve şiir kitaplarını İzmir Sanat Sanat Kafe’de tanıtım ve imza günüyle okuyucularla buluşturdu.

    16 yazar, SANAT KAFE’DE buluştu

    Pagos Yayınları Sahibi Ahmet Nihat Yıldız, “Geçen yıl Nejla Uyanık Bilgilioğlu ve Ege Sanat Dergisi Yayın Kurulu ile yayına başladık. Amacımız, 2005 yılından beri İzmir kültür sanat hayatına katkıda bulunan Ege Sanat Dergisi’ni kitap yayıncılığı hayatına da taşımak. Bugün en mutlu günümüz” dedi.
    Aralık 2019’da kurulan Pagos Yayınları, bugüne kadar 16 eser yayımladı.

    Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
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