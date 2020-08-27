160 bin çocuğa süt

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Süt Kuzusu projesinin dağıtım alanını genişletiyor. Eylül ayından itibaren Bergama, Dikili, Kınık, Bayındır, Selçuk ve Ödemiş ilçelerinin merkez mahallelerindeki 1-5 yaş arası çocuklara da ayda bir kez 8 litre süt dağıtılacak. Böylece Süt Kuzusu projesiyle 25 ilçede yaklaşık 160 bini aşkın çocuğa ulaşılmış olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim vaatleri arasında bulunan projeyi büyütme hedefinde bir aşama daha kaydedildi.

‘Ne yapsak az’

Büyükşehir Belediyesi, 1-5 yaş arası çocuklara ayda bir kez 8 litre süt dağıtılan Süt Kuzusu projesinde hızla ilerliyor. 2020 yılı itibariyle süt dağıttığı çocuk sayısını 19 ilçede 153 bin 500’e çıkaran Büyükşehir, daha fazla çocuğa ulaşmayı amaçlıyor. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar için ne yapsak azdır. Projeyi büyüteceğiz” dedi.