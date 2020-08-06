1600 yıl sonra tekrar seyirciyle buluşacak

Tiyatroyu 1600 yıl sonra yeniden seyircilerle buluşturacaklarını belirten Şimşek, “Restorasyon uygulamalarının yaklaşık yüzde 90’ı orijinal malzemeyle en ince ayrıntı gözden kaçmayacak şekilde gerçekleştiriliyor. Tiyatrodaki arkeoloji çalışmaları bilimsel verilere oturtularak devam ediyor. İkinci etapta sahne binası yapılacak” diye konuştu.