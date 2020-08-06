06.08.2020 - 00:02 |
1600 yıl sonra tekrar seyirciyle buluşacak
Denizli'deki Laodikya Antik Kenti’nin Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 2 bin 200 yıllık tiyatronun 2021’in Mart ayında tamamlanacağını açıkladı.
Tiyatroyu 1600 yıl sonra yeniden seyircilerle buluşturacaklarını belirten Şimşek, “Restorasyon uygulamalarının yaklaşık yüzde 90’ı orijinal malzemeyle en ince ayrıntı gözden kaçmayacak şekilde gerçekleştiriliyor. Tiyatrodaki arkeoloji çalışmaları bilimsel verilere oturtularak devam ediyor. İkinci etapta sahne binası yapılacak” diye konuştu.