161 yıllık tarih yeniden ayağa kaldırılıyor



Yapıda şimdiye kadar, özgün olmayan eklentilerin büyük kısmı kaldırıldı ve üç katlı kuleli binanın restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı. Kuleli binadaki hamam da yenilendi.

Yenileme çalışmaları

Yeni çalışma döneminde ise restorasyon ve rekonstrüksiyon tamamlanıp ana binanın ayağa kaldırılması hedefleniyor. Ayrıca 25 bin 400 metrekarelik alanda araştırma kazıları sonucu tespit edilen üç müştemilat, iki fıskiyeli süs havuzu ve bir sarnıç yapısında konservasyon yapılacak, yürüyüş yolları ve kent mobilyaları yenilecek.

Paterson Köşkü’nün ilk sahibi John Paterson Leith, İskoçyalı bir tacirdi. 133 dönüm büyüklüğünde bir bahçe içerisindeki köşkün İngiltere’den getirilmiş şömine ve mobilyalarla süslenmiş 38 odası ve 60 kadar hizmetlisi olduğu da biliniyor.