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    HaberlerEge Haberleri 17 Ağustos’u yeniden yaşadı
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    18.11.2020 - 00:01 |

    17 Ağustos’u yeniden yaşadı

    17 Ağustos’u yeniden yaşadı

    GÖLCÜK depreminde yaklaşık 5 saat enkaz altında kalan Arzu Özdel (76), İzmir’de de deprem mağduru oldu. Kalçasındaki kırık nedeniyle tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren Özdel’i deprem anında komşuları dışarı çıkardı. Evi hasar gören Özdel, “17 Ağustos’tan sonra İzmir’e taşındık. Buraya geldim burada da deprem oldu. Kaldığım apartmanın en alt katında yaşıyorum. Bina depremde hasar aldı. Tek göz odalı müstakil ev istiyorum. Artık binada yaşamak istemiyorum. Hiç akrabam yok. Huzurevine gitmek istemiyorum. Ben tek katlı tahtadan bir evde kalırım hatta çadırda kalmaya razıyım” dedi.- DHA

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