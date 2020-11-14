17 akademisyene teşekkür belgesi

Türkiye’nin saygın kurum ve kuruluşlarından ödüller alan Ege Üniversitesi akademisyenlerine, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından “Teşekkür Belgesi” takdim edildi. “Son üç yıl içerisinde üniversitemizde oluşturduğumuz araştırma, geliştirme ve inovasyon iklimi ile başarılar da peş peşe gelmeye başladı” diyen Budak, “Kalite öncelikli, öğrenci odaklı ve uluslararası niteliklere sahip bir araştırma üniversitesi olma hedefimiz var. Bu hedefimize her gün daha çok yaklaşıyoruz. Ben, bizlere bu gururu yaşatan hocalarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.