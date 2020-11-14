BİST1.2911.54EURO9.09-0.08USD7.67-0.17ALTIN465.800.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 17 akademisyene teşekkür belgesi
    ABONE OL
    14.11.2020 - 07:00 |

    17 akademisyene teşekkür belgesi

    Türkiye’nin saygın kurum ve kuruluşlarından ödüller alan Ege Üniversitesi akademisyenlerine, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından “Teşekkür Belgesi” takdim edildi.

    17 akademisyene teşekkür belgesi

    Türkiye’nin saygın kurum ve kuruluşlarından ödüller alan Ege Üniversitesi akademisyenlerine, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından “Teşekkür Belgesi” takdim edildi. “Son üç yıl içerisinde üniversitemizde oluşturduğumuz araştırma, geliştirme ve inovasyon iklimi ile başarılar da peş peşe gelmeye başladı” diyen Budak, “Kalite öncelikli, öğrenci odaklı ve uluslararası niteliklere sahip bir araştırma üniversitesi olma hedefimiz var. Bu hedefimize her gün daha çok yaklaşıyoruz. Ben, bizlere bu gururu yaşatan hocalarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Evden çalışanların karaciğeri yağlanıyor

    Evden çalışanların karaciğeri yağlanıyor

    81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

    81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

    BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

    BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

    Zengin seyyahlar Kapalı Maraş’ta

    Zengin seyyahlar Kapalı Maraş’ta

    Sıradaki Haber