17 firma yarışacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karşıyaka-Çiğli arasında hizmet verecek 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı’nın yapımı için düzenlediği ön yeterlilik ihalesine katılan firmaların tamamı ikinci aşamaya katılmaya hak kazandı. Aralarında uluslararası girişimlerin de olduğu 17 firma, 20 Ekim’de yapılacak ihalede mali tekliflerini sunacak. 14 istasyondan oluşacak 11 kilometrelik güzergâhın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı.



32.6 kilometre



Tramvay, Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayarak Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi’ne, Çiğli İZBAN Durağı’na ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne, Ata Sanayi ile Katip Çelebi Üniversitesi’ne ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek şekilde planlandı. Ayrıca Ataşehir’den Mavişehir İZBAN istasyonuna da ulaşım sağlanacak. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, yıl sonunda başlaması planlanan tramvay inşaatının 2 yılda tamamlanacağını söyledi. Bu hattın devreye girmesiyle uzunluğun 32.6 kilometreye ulaşacağını sözlerine ekledi.



42 yeni tramvay vagonu



Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım şirketlerinden Metro A.Ş. 15 Ekim’de hem Çiğli hem Konak ve Karşıyaka tramvay hatlarında kullanılmak üzere 42 adet tramvay aracının alımı için ihale yapacak. Her bir tramvay seferinde 3 otobüse sığacak kadar yolcu taşınabiliyor.