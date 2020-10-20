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    HaberlerEge Haberleri 17 yaşındaki gençten röntgene alternatif
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    20.10.2020 - 00:02 |

    17 yaşındaki gençten röntgene alternatif

    17 yaşındaki gençten röntgene alternatif

    İzmir Amerikan Koleji (ACI) 11. sınıfta burslu olarak okuyan IB (Uluslararası Bakalorya) öğrencisi, 17 yaşındaki Mehmet Emre Tiryaki, MR gibi cihazların çok pahalı ve erişiminin zor olması nedeniyle ses dalgalarıyla çalışan yeni bir sistem geliştirdi. Tiryaki’nin geliştirdiği hem ucuz hem de insan sağlığıyla uyumlu sistem, yüzlerce projenin yarıştığı uluslararası yarışmalarda Tunus’ta gümüş, Endonezya’da ise altın madalya kazandı. Fotoakustik Spektroskopi Sistemi Geliştirilmesi ve Deri Altı Görüntüleme Uygulaması araştırma projesi hakında bilgi veren başarılı genç, şöyle konuştu:

    “MR ya da röntgen gibi görüntüleme cihazları, yüksek manyetik rezonans ya da zararlı ışınlar göndererek, sağlıksız doku ve organları algılamamızı sağlıyor. Benim geliştirdiğim sistemde ise ses dalgalarından yararlanıyorsunuz. Sistemin deri altında görüntüleme yapıp yapamayacağını inceledim. Sonuçta da bunun mümkün olduğunu kanıtladım.“

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