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    HaberlerEge Haberleri 1720 yıllık fiyat listesi
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    06.07.2020 - 00:03 |

    1720 yıllık fiyat listesi

    MUĞLA’nın Yatağan ilçesinde ‘Gladyatörler şehri’ olarak bilinen 3 bin 500 yılık Stratonikeia Antik Kenti’nde bulunan ve 200’den fazla ürünün yazılı olduğu bin 720 yıllık fiyat listesi tarihe ışık tutuyor.

    1720 yıllık fiyat listesi

    Balıktan zeytinyağına kadar isim ve fiyatların yazdığını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, “Çok şanslıyız. Antik kentimize artı değer kazandırıyor” dedi. l DHA

    Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.
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