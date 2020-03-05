BİST110.785-0,38EURO6,77-0,01USD6,08-0,01ALTIN320,16-0,22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 18 ağacın yok olması önlendi
    ABONE OL
    05.03.2020 - 00:02 |

    18 ağacın yok olması önlendi

    Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi küçük misafirlerini ağırladı.

    18 ağacın yok olması önlendi

    İstek Okulları tarafından hayata geçirilen ‘Eco-schools’ projesi kapsamında tesisi gezen öğrenciler geri dönüşümün çevre, doğa ve ekonomiye olan faydalarıyla ilgili bilgi edindi. Kuşadası Belediyesi’nin Türkiye’de en çok ambalaj atığı toplayan ilçe belediyelerinden biri olduğuna dikkat çeken çevre mühendisi Can Cevahir, “Her ay yaklaşık 6 bin ton atık topluyoruz. Bunların yaklaşık 380 tonunu geri dönüştürülebilir atıklar oluşturuyor. Bu değer Türkiye istatistiklerine göre gayet iyi. Topladığımız her bir ton kâğıt atığı 18 ağacın kesilmesini önlüyor” dedi. Belediye Başkanı Ömer Günel de, “Amacımız, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak” diye konuştu.

    İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Öğretmen 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Öğretmen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, dizi nerede çekiliyor?

    Öğretmen 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Öğretmen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, dizi nerede çekiliyor?

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Göçmenlere sert müdahale

    Göçmenlere sert müdahale

    AB temsilcisinden utanç şovu!

    AB temsilcisinden utanç şovu!

    Sıradaki Haber