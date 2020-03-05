05.03.2020 - 00:02 |
18 ağacın yok olması önlendi
Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi küçük misafirlerini ağırladı.
İstek Okulları tarafından hayata geçirilen ‘Eco-schools’ projesi kapsamında tesisi gezen öğrenciler geri dönüşümün çevre, doğa ve ekonomiye olan faydalarıyla ilgili bilgi edindi. Kuşadası Belediyesi’nin Türkiye’de en çok ambalaj atığı toplayan ilçe belediyelerinden biri olduğuna dikkat çeken çevre mühendisi Can Cevahir, “Her ay yaklaşık 6 bin ton atık topluyoruz. Bunların yaklaşık 380 tonunu geri dönüştürülebilir atıklar oluşturuyor. Bu değer Türkiye istatistiklerine göre gayet iyi. Topladığımız her bir ton kâğıt atığı 18 ağacın kesilmesini önlüyor” dedi. Belediye Başkanı Ömer Günel de, “Amacımız, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak” diye konuştu.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.