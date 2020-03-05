18 ağacın yok olması önlendi

İstek Okulları tarafından hayata geçirilen ‘Eco-schools’ projesi kapsamında tesisi gezen öğrenciler geri dönüşümün çevre, doğa ve ekonomiye olan faydalarıyla ilgili bilgi edindi. Kuşadası Belediyesi’nin Türkiye’de en çok ambalaj atığı toplayan ilçe belediyelerinden biri olduğuna dikkat çeken çevre mühendisi Can Cevahir, “Her ay yaklaşık 6 bin ton atık topluyoruz. Bunların yaklaşık 380 tonunu geri dönüştürülebilir atıklar oluşturuyor. Bu değer Türkiye istatistiklerine göre gayet iyi. Topladığımız her bir ton kâğıt atığı 18 ağacın kesilmesini önlüyor” dedi. Belediye Başkanı Ömer Günel de, “Amacımız, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak” diye konuştu.