18 milyonla ‘Biz Varız’

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 nedeniyle maç günü ve yayın gelirleri düşen, futbol okulları faaliyetleri de askıya alınan, kentteki profesyonel spor kulüplerine ‘Biz Varız’ dedi, 18 milyon lira reklam desteği paketi açıkladı. Soyer, “Sporun kılcal damarı” olarak nitelendirdiği amatör spor kulüplerine ise, geçen yıl verilen desteğin yeni dönemde artarak devam edeceğini vurguladı, “Gerçekten çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren amatörler kulüplerimizin de her zaman yanındayız” dedi.

6 ay içinde ödeme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) çatısı altındaki profesyonel kulüp temsilcileriyle yaptığı online toplantıda, 18 milyon liralık ödemenin 6 ay içinde yapılacağını müjdeledi. 2019-2020 sezonunda İzmir’in profesyonel kulüpleriyle 10 milyon liralık reklam anlaşması imzaladıklarını anımsatan Soyer, “Kulüplerimiz, güzel kentimizin tanıtımında etkin ve önemli bir rol üstlenecek, böylelikle tam bir ‘İzmir Zamanı’ yaşayacağız” diye konuştu.

Kimler katıldı

Toplantıya, İZVAK Başkanı Ali Erten, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu CEO’su Barış Orhunbilge, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bucaspor Başkanı Mehmet Sevinç, İzmirspor Başkanı Emin İşletir, Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin ve Bergama Belediyespor Başkanı Hasan Canoğlu katıldı.

İzmir kulüplerine daha büyük ve kalıcı gelir getirecek çalışmaların müjdesini veren Başkan Soyer, “İzmir’in spor kulüpleri temalı reklam filmlerini profesyonel bir ekip hazırlayacak. İZVAK ile ortak hareket edilerek bu filmlere sponsorlar bulunacak. Sponsorluk ve TV yayın gelirlerinin tamamı kulüplerimizin olacak. Böylelikle her kulüp, gösterdiği efor oranında daha yüksek gelirlerin sahibi olabilecek” diye konuştu.

Özel İzmir forması

Soyer, İzmir’deki profesyonel kulüplerin renklerinden oluşan özel bir İzmir forması üzerinde de çalışma yapıldığını sözlerine ekledi. “İzmir formasının tanıtımını kısa bir süre içerisinde yapacağız. Forma, kentimiz ile kulüplerimizin arasındaki bağları daha da güçlendirecek” dedi.

İZVAK Başkanı Ali Erten, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Soyer’e teşekkür etti, “İzmir kulüplerine desteği açıklayan Sayın Soyer’e çok teşekkür ediyoruz. İzmir spor kulüpleri temalı filmin yüksek sponsorluk gelirlerine kavuşması için de kulüplerimizle ortak bir hareket planı belirleyeceğiz” dedi.