18 yılda 48 milyon Hibe

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilçe buluşmaları kapsamında ziyaret ettiği Selçuk’tan önemli mesajlar verdi. İlçe parti teşkilatı ile bir araya gelen Başkan Sürekli, Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Hayri Güler; Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı’yı da ziyaret etti, “Selçuk’ta 18 yılda 48 milyon lira hibe desteği ve yatırımla desteklediğimiz çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız, Halk Bankası kredi taksitlerinin erteleneceği müjdesini verdi. Bu, her şartta; bir olma, diri olma halidir” dedi.