182 yangına koştu

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sorumluğu sahasında bulunan İzmir ve Manisa’da ocaktan itibaren 182 orman dışı yangına müdahale etti. Müdürlükten yapılan açıklamada, son aylarda kırsal alanlarda meydana gelen yangınlarda önemli bir artış olduğu bildirildi. Bölge Müdürü Zafer Derince, özellikle yaz aylarında bahçe ve tarla temizliği için ateş yakılmaması konusunda yapılan tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların duyarsız davranışlar sergileyerek yangınlara neden olduğunu, orman alanlarını bu yangınların tehdit ettiğini aktardı, “Bizim için hassas olan nokta, ormanlık alanlara yakın kırsal alanlarda çıkan yangınlardır. Tıpkı ormanlık alanmış gibi hem kara hem de hava gücümüzle hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ediyoruz” dedi.