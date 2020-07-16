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    HaberlerEge Haberleri 1881 yıl sonra ayağa kalkıyor
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    16.07.2020 - 00:01 |

    1881 yıl sonra ayağa kalkıyor

    Yatağan’da ‘Gladyatörler şehri’ olarak bilinen UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’ne aldığı 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti’ndeki Kuzey Şehir Kapısı’nda milattan sonra 139 yılında meydana gelen depremde yıkılan 6 sütunun ayağa kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.

    1881 yıl sonra ayağa kalkıyor

    GEKA desteğiyle sürdürülen kazıların başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, “Aşamalar halinde alanı ayağa kaldırıyoruz. Sütunların bir tanesi yaklaşık 10 metre. Eksik olan kısımları tamamlıyoruz” dedi.

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