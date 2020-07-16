16.07.2020 - 00:01 |
1881 yıl sonra ayağa kalkıyor
Yatağan’da ‘Gladyatörler şehri’ olarak bilinen UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’ne aldığı 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti’ndeki Kuzey Şehir Kapısı’nda milattan sonra 139 yılında meydana gelen depremde yıkılan 6 sütunun ayağa kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.
GEKA desteğiyle sürdürülen kazıların başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, “Aşamalar halinde alanı ayağa kaldırıyoruz. Sütunların bir tanesi yaklaşık 10 metre. Eksik olan kısımları tamamlıyoruz” dedi.