19 bin fide

Koronavirüs salgı tarımsal üretimin önemini bir kez daha gösterirken, Karaburun Belediyesi 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde 19 bin sebze fidesini toprakla buluşturdu. Hasadı yapılan ürünler öncelikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. İzmir’de organik tarımın en yaygın gerçekleştirildiği ilçelerin başında gelen Karaburun’da, doğru tarım uygulamalarına örnek oluşturacak bir projeye imza atıldı.

‘Öncelik, ihtiyacı olanın’

Karaburun Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde Mordoğan mahallesinde bulunan 10 dönümlük arazide 19 bin domates, patlıcan, biber ve dolmalık biber fidesini toprakla buluşturdu. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, tamamıyla organik olarak üretilecek sebzeler, öncelikle yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak” dedi.